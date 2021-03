AaB's spanier VAR ikke indstillet på at få frataget scoring

FODBOLD:AaB’s spanske offensivspiller Rufo fik videodommer-systemet VAR at føle på den hårde måde, da superligaholdet søndag gæstede FC Nordsjælland i Farum. Han headede på fornem vis et indlæg fra Kasper Kusk i nettet til udligning 2-2 - troede han.

- Det er første gang i min karriere, at jeg prøver at spille med VAR, så det skal man jo lige vænne sig til som spiller. Jeg var rigtig glad i nogle sekunder, men så blev jeg mindet om systemet på den hårde måde, fordi Kasper Kusks hæl åbenbart var offside, siger spilleren, som AaB i januar hentede på en fri transfer.

Mod FC Nordsjælland var Rufo for første gang med i startopstillingen, og han endte lidt overraskende med at spille samtlige 90 minutter af opgøret i Farum, der endte 2-2 via Iver Fossums straffesparkscoring.

Tim Prica var hurtig til at lykønske Rufo med sin hovedstødsscoring mod FC Nordsjælland. Også en kende for hurtig - skulle det vise sig. Foto: Bente Poder

- Det var min første fulde kamp siden midt i december for Sandefjord i Norge, så jeg må da tilstå, at mine ben er lidt trætte dagen derpå. Men egentlig synes jeg, at min krop reagerer bedre end ventet på belastningen, og selvom min form ikke er på 100 procent endnu, så håber jeg ikke, at der går mange uger, før det sker.

Om Rufo er klar til nye 90 minutter igen allerede onsdag, når det gælder en udekamp mod AC Horsens, tøver spanieren lidt med at svare på.

Bred trup beroliger

- Det er et hårdt program, vi har, så vi må se, hvordan mine ben har det onsdag. Heldigvis har vi en bred trup, og vi har set flere spillere komme ind fra bænken de seneste uger og gøre en forskel, så det bekymrer mig ikke, fastslår den 28-årige spanier.

Rufo er med på, at AaB er under pres før de sidste fire spillerunder af Superligaens grundspil. Men han mener ikke, der skal meget til, før resultaterne vender.

- Når vi vinder den første kamp i år, tror jeg, det vil give en masse selvtillid og udløse en stime af sejre, forudser spanieren, der har skrevet kontrakt med aalborgenserne til sommeren 2022.