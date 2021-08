AaB's sportschef køber ikke lottokuponer

FODBOLD: Siden AaB sikrede sig Milan Makaric, har der været meget stille på transferfronten i AaB. Det er der en helt naturlig forklaring på.

- Først og fremmest er vi meget tilfredse med den trup, vi har lige nu. Det er vigtigt at understrege. Vi arbejder fortsat på at få noget ind, men vi skal være meget kritiske og kyniske i forhold til at hente noget nyt ind. Jeg vil ikke sætte positioner på, men vi er i markedet og arbejder på nogle muligheder, siger Inge André Olsen.

- Vi vidste, at vi skulle have en angriber, og den proces tog tid. Vi havde hurtige afklaringer på Louka Prip og Anders Hagelskjær, så vi er tilfredse med truppen. Det betyder, at vi lige nu kun kigger på at optimere til startopstillingen. Vi er ikke ude på at styrke bredden. Den er på plads, siger AaB’s sportschef.

AaB-fans skal ikke nødvendigvis forvente tilgange, men Inge André Olsen har gjort sit forarbejde, hvis den rette mulighed opstår, ligesom det var tilfældet med Oscar Hiljemark for et år siden.

- Hiljemark var en speciel case, fordi vi havde forsøgt at hente ham i tre måneder, men vi havde fået nej, fordi Italien og Rusland var i spil for ham. Da de muligheder glippede fik vi muligheden. Det er bare vigtig for mig at sige, at vi ikke kommer til at gå ud og lave nogle desperationshandlinger her i slutningen af vinduet. Hvis vi henter noget ind, så er det spillere, som vi i forvejen har et godt kendskab til, siger Inge André Olsen.

Med den opadgående kurve i AaB’s præstationer er der omvendt også interesse for AaB-spillere fra andre klubber, men indtil videre er der ikke sket noget konkret i forhold til reelle forhandlinger.

- Vi ved, der er interesse for nogle af vores spillere, men indtil videre har vi ikke modtaget bud, som vi har kigget nærmere på, siger Inge André Olsen.

- Hvis der kommer bud, der er store nok, så sætter vi os ned og ser på det, men det skal være gode bud, for vi værdsætter de spillere, som vi har. Hvis der kommer et bud, har vi jo også en strategi om, at vi vil være en sælgende klub. Det er så en opvejning mod, at vi også har en værdi i holdet, som vi skal tage hensyn til. Der skal jo også laves resultater, så det er en balancegang, og det er klart, at buddene også skal være bedre i takt med, at vi nærmer os vinduets lukning, fordi det bliver vanskeligere at finde en erstatning, siger Inge André Olsen.

Han hører ikke til den nervøse type, der kigger ængsteligt på uret for at se, hvornår transfervinduet smækker i. Faktisk ville han ikke have problemer med længere åbningstider i transfershoppen.

- For min skyld kunne transfervinduet ligeså godt være åbent hele året. Vi arbejder alligevel med transfers hele tiden. Vi er allerede i gang med at forberede næste vindue nu, så for mig ville det ikke gøre den store forskel, siger AaB’s sportschef.

