AaB's startopstilling: Lars Friis skifter på én position

FODBOLD:AaB's superligahold skal søndag aften forsøge at spille sig ud af den aktuelle krise, når de på udebane møder FC Midtjylland klokken 18.00.

Cheftræner Lars Friis har valgt kun at ændre på en enkelt position i forhold til sidste weekends 0-1-nederlag i Randers. Det er på målmandsposten, hvor Josip Posavec har rejst sig fra sygesengen og atter skubber Theo Sander ud på bænken.

Det betyder, at AaB-træneren viser tillid til samtlige markspillere fra Randers-kampen, hvor holdet da også dominerede kampen - uden at kunne få bolden ind over stregen. Angriberen Milan Makaric får altså alligevel genvalg, mens Anosike Ementa forbliver på bænken.

(4-3-3):Josip Posavec - Kilian Ludewig, Lars Kramer, Mathias Ross, Andreas Poulsen - Iver Fossum, Pedro Ferreira, Lucas Andersen - Louka Prip, Milan Makaric, Allan Sousa

Hjemmeholdet FC Midtjylland stiller således op:

Vores - De startende mod AaB #FCMAaB — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) September 4, 2022

Følg superligakampen fra MCH Arena direkte i vores liveblog her på siden.