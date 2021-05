LIVE: Følg AaB's superligakamp i Odense

FODBOLD:Når AaB fredag kl. 19.00 løber på banen på Nature Energy Park i Odense bliver det med to ændringer i forhold til den blændende indsats senest i 4-0-sejren over Lyngby i kvalifikationsspillet.

Mathias Ross og Jakob Ahlmann har karantæne mod OB, og de afløses som forventet i startopstillingen af Marcus Hannesbo og Frederik Børsting, der tager sig af de to wingback-positioner, mens Kristoffer Pallesen rykkes ned som stopper.

Følg kampen direkte i vores liveblog herunder:

Hjemmeholdet OB mangler en håndfuld spillere med karantæner og skader, men det er interessant at notere sig, at Simon Okosun denne gang starter inde. Han var på bænken i den omvendte kamp i Aalborg, men kom ind og scorede og lagde op til et mål via sit hovedspil.