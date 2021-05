AaB's startopstilling: Skifter to spillere af nød mod OB

FODBOLD:Når AaB fredag kl. 19.00 løber på banen på Nature Energy Park i Odense bliver det med to ændringer i forhold til den blændende indsats senest i 4-0-sejren over Lyngby i kvalifikationsspillet.

Mathias Ross og Jakob Ahlmann har karantæne mod OB, og de afløses som forventet i startopstillingen af Marcus Hannesbo og Frederik Børsting, der tager sig af de to wingback-positioner, mens Kristoffer Pallesen rykkes ned som stopper.

Hjemmeholdet OB mangler en håndfuld spillere med karantæner og skader, men det er interessant at notere sig, at Simon Okosun denne gang starter inde. Han var på bænken i den omvendte kamp i Aalborg, men kom ind og scorede og lagde op til et mål via sit hovedspil.

Aron Thrándarson er tilbage, når vi om en time skal kæmpe for tre point hjemme på Nature Energy Park 🔵⚪️



Hvis du ikke har sikret dig billet til kampen mod AaB, kan du se den på TV3 Sport

Du kan følge kampen mellem OB og AaB i vores liveblog her på siden - med kampstart kl. 19.00.