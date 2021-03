Følg med live: Skal AaB med i mesterskabsspillet eller ej?

FODBOLD:AaB SKAL vinde over OB, hvis de søndag aften skal have mulighed for at juble over en plads i mesterskabsspillet og samtidig fjerne enhver spekulation om nedrykning.

Aalborgenserne kommer ind til skæbnekampen på Aalborg Portland Park med to sejre på stribe, og cheftræner Martí Cifuentes har da også valgt at ændre mindst muligt i sin startopstilling.

Forsvarsstyrmanden Rasmus Thelander er tilbage, efter at han senest afsonede karantæne i Vejle, og det skubber Daniel Granli ud på bænken.

Følg kampen i vores liveblog herunder med kampstart kl. 16.00:

Anfører Rasmus Thelander er tilbage i startopstillingen til dagens spændende finale på grundspillet i 3F Superligaen, hvor OB gæster Aalborg Portland Park 🔴⚪🔴



OB er uden en skadet Bashkim Kadrii og stiller således med den tidligere Hobro-kreator Emmanuel Sabbi i offensiven. Derudover er der fundet plads til Mads Frøkjær-Jensen.