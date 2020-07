AaB's stime blev stoppet af FCK

FODBOLD:I sæsonens sidste hjemmekamp tabte AaB torsdag for første gang i seks superligakampe, da FC København vandt 1-0 på Aalborg Portland Park.

FCK-anfører Carlos Zeca blev matchvinder kort inde i anden halvleg.

FC København fik kampens første store chance efter fem minutters spil. AaB's Jores Okore tabte sin duel og appellerede forgæves for frispark, før bolden havnede hos Jonas Wind, hvis afslutning dog var barnemad for AaB-målmand Jacob Rinne.

Efter 12 minutter burde AaB til gengæld have bragt sig foran. Tom van Weert blev spillet fri af Patrick Olsen, men i stedet for at afslutte selv lagde hollænderen bolden på tværs, hvor Patrick Olsen var nået frem, men tæt under mål blev Olsen generet i afslutningsøjeblikket, så AaB måtte nøjes med et hjørnespark.

I en chancerig indledning faldt den næste chance til FC København, da Jacob Rinne kom på mellemhånd på et indlæg, men Jens Stage headede sin store chance forbi mål.

Kort før pausen så Jacob Rinne anderledes godt ud, da svenskeren med en flot redning på Jonas Winds afslutning sørgede for, at en intens første halvleg med masser af dueller endte målløs.

Otte minutter inde i anden halvleg fik gæsterne dog føringen. Rasmus Thelander satte hovedet på et indlæg fra venstre side, men forsvarsspillerens clearing dumpede lige ud til Carlos Zeca på kanten af feltet, og FCK-anførerens flade spark kunne Jacob Rinne ikke gøre noget ved.

Kort efter kunne hjemmeholdets muligheder for et comeback dog være blevet forbedret, da Rasmus Falk satte en grim tackling ind på Oliver Klitten, men til hjemmepublikummets store fortrydelse slap Falk med et gult kort.

20 minutter før tid kunne det til gengæld være blevet 2-0 på endnu en fejl i AaB's bagerste rækker. Jores Okore mistede bolden, og det gav en stor chance til netop indskiftede Bryan Oviedo, der i helt fri position dog måtte se sit forsøg reddet af Jacob Rinne.

16 minutter før tid lød dog aftenens største jubelbrøl på Aalborg Portland Park, da Patrick Kristensen blev sendt på banen til sin sidste hjemmekamp, inden han på søndag indstiller karrieren.

Afskedskampen kunne være endt i jubel syv minutter før tid, da Mathias Ross havde sneget sig med frem. Forsvarsspilleren fik en helt fri hovedstødschance takket være Kasper Kusks fine indlæg, men Ross headede et godt stykke forbi mål.

Nærmere en udligning kom AaB aldrig, og dermed er Jacob Friis' tropper fortsat nummer fem i 3F Superligaen, der søndag afrundes med en udekamp mod FC Midtjylland.