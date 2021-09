AaB's stjernefrø venter på sin chance: - Jeg må bare blive bedre

FODBOLD:Han blev kaldt en af Nordens største angrebstalenter, da sportschef Inge André Olsen præsenterede Tim Pricas skifte til AaB i august 2020. Nu har svenskeren spillet sin første, hele sæson i Aalborg, men han er ikke kommet nærmere en fast tilværelse i startopstillingen.

Nytilkomne Milan Makaric har således været den foretrukne angriber, når cheftræner Martí Cifuentes har sat sin startellever den seneste tid.

- Det er blevet en hårdere konkurrence for mig, og sådan skal det være på et godt hold. Jeg må bare blive bedre og bedre. Det er ikke noget problem for mig. På et godt hold skal der være konkurrence, og vi skal presse hinanden til træning. Vi skal gøre vores bedste til kampene for at få spilletid, siger Tim Prica.

- Jeg tænker bare, at jeg skal gøre det bedste for holdet. Hvis jeg gør mit bedste, så skal chancerne nok komme, og jeg kommer til at tage dem, siger den 19-årige angriber.

Gennem Pricas seneste fem ligakampe er han kommet ind fra bænken, og det er således blevet til 68 minutters superligafodbold i den periode. Senest var han kun på grønsværen i seks minutter mod OB fredag aften.

- Jeg håber da altid på at starte inde. Hvornår det sker, er op til træneren. Jeg kommer til at gøre mit bedste til hver træning og kamp for, at det sker så hurtigt som muligt, siger Prica.

Tim Prica har endnu ikke scoret i indeværende sæson af Superligaen. I seneste sæson blev det til fem mål i 25 ligaopgør. Siden sin ankomst har serbiske Milan Makaric scoret et enkelt ligamål i otte optrædener for nordjyderne.

Hold dig opdateret om AaB – Tilmeld dig vores nyhedsbrev om AaB lige her.