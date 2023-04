AaB's store helt skulle slet ikke have sparket straffesparket

AALBORG:Det er ofte alt eller intet, når Allan Sousa slår sine folder for AaB i Superligaen, og det var søndagens hjemmekamp mod Lyngby om noget et eksempel på.

Brasilianeren spillede som nat og dag i de to halvlege, og han endte som matchvinder i 1-0-sejren med sin straffesparksscoring et kvarter før tid. Det var ellers aftalt på forhånd, at en helt anden AaB-spiller skulle sparke.

- Helle (Nicklas Helenius, red.) kom hen til mig og sagde, at jeg godt måtte sparke, fordi jeg havde momentum i kampen på det tidspunkt. Det var jeg ikke i tvivl om, at jeg skulle sige ja til, for jeg følte mig sikker på at score, forklarer Allan Sousa, der nu står noteret for otte superligamål i sæsonen.

Brasilianeren valgte at eksekvere straffesparket med en såkaldt panenka - altså sparke dybt i bolden, så den strøg i netmaskerne i en høj blød bue lige midt i målet.

- Jeg besluttede mig tidligt for at lave en panenka, fordi jeg mente, det var den rigtige løsning, og jeg var klar til at leve med ansvaret, hvis jeg havde brændt. Det er sådan en type spiller, jeg er, siger Allan Sousa.

Younes Bakiz var hurtigt henne hos Allan Sousa, efter at brasilianeren køligt havde omsat straffesparket til 1-0 for AaB. Foto: Henrik Bo

Brasilianernes scoring blev altså den enlige i en meget nervøs og langt fra køn superligakamp.

- Det var bestemt ikke en af vores bedste kampe, men det handler jo om at stå som vinder til sidst. Lyngby var også desperate for at vinde, men vi arbejdede hårdt for sagen og står tilbage med tre point. Det er det vigtigste, siger en lettet Allan Sousa.

AaB skal i aktion igen allerede på torsdag, når Silkeborg kommer på besøg til returkamp i pokalsemifinalen, inden det på søndag gælder en ny bundgyser - denne gang mod AC Horsens - ligeledes på Aalborg Portland Park.