AaB's succes-vikar: Det her er det sværeste ved jobbet

FODBOLD:Ser man på resultaterne, har Peter Feher fået en perfekt start på tilværelsen som cheftræner i AaB.

Den tidligere assistent, som i slutningen af oktober blev forfremmet til en midlertidig løsning på cheftrænerposten, da Jacob Friis stoppede af personlige årsager, har hentet tre sejre ud af tre mulige, og de har alle været på 2-1.

På papiret smalle sejre, men spørger man Peter Feher, viser cifrene ikke det reelle billede af kampene, hvor AaB - set ud fra alle målbare parametre - burde have vundet større.

- Men jeg er sådan set godt tilfreds med, at vi har scoret to mål i alle kampene. Det betyder, at der skal gå tre ind mod os, før vi taber, og det er positivt. Jeg synes også, vi er blevet skarpere på spillet med bolden, lyder det fra Peter Feher, der samtidig gerne vil gøre op med den lidt nordjyske kultur, hvor man prøver at påtage sig rollen som undertippet.

- Så er man ikke under pres, men det er svært ikke at være, hvis man vil være et tophold, konstaterer den midlertidige cheftræner i den nyeste udgave af NORDJYSKEs fodboldpodcast Ripodsten.

Lærer at leve med showet

Han kom til AaB med mere end 20 års trænererfaring i bagagen og har ikke haft nogen problemer ved overtage cheftrænerposten med alt, hvad der følger med i landets bedste fodboldrække. Ifølge Peter Feher er den største forskel i dagligdagen- fra da han var assistent - at det nu er ham, der skal stille op til interview med pressen.

- Det show lærer man at leve med, lyder det fra Peter Feher.

Der er dog også fulgt den del af trænerjobbet med, som han synes er det sværeste, at han skal være den, som sætter holdet til weekenden.

- Det, der med at tage spilleren og sige det bliver ikke lige den her uge, du får chancen, det er det hårde. Man bliver selvfølgelig bedre til det, men det er det, jeg synes er sværest i rollen. Det er der, hvor man nogle gange har lyst til at flygte fra situationen og tænker, om man kan skubbe den her snak, konstaterer Peter Feher.

Du kan høre meget mere til ham i Ripodsten, hvor han har selskab af NORDJYSKEs sportsjournalist Søren Olsson og Jammerbugt FC's anfører Christian Rye. Sidstnævnte ser i podcasten tilbage på et 2020, hvor 2.divisionsklubben endnu ikke har tabt en kamp. Du kan finde Ripodsten på nordjyske.dk/lyt og på alle større podcastplatforme som iTunes, SoundCloud, Spotify mv.