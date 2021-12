AaB's superligahold deltager i international turnering

FODBOLD:AaB's superligamandskab har fået en vigtig del af forberedelserne til forårssæsonen på plads.

Den årlige træningslejr i januar går denne gang til Malta, hvor aalborgenserne skal deltage i træningsturneringen Tipsport Malta Cup, der for fjerde gang løber af stablen.

Her venter tjekkiske Sigma Olomouc, WSG Tirol fra Østrig og Spartak Trnava fra Slovakiet på Martí Cifuentes' udvalgte. AaB vil opholde sig på Malta i perioden 14. til 25. januar.

Tipssport Malta Cup er delvist finansieret af den maltesiske regering og landets turistbureau, der har et brændende ønske om at få flere europæiske fodboldklubber til at vælge ferieøen som træningsdestination.

AaB genoptager træningen 5. januar, og den første superligakamp venter i weekenden 19./20. februar, hvor FC Midtjylland er modstanderen på udebane.