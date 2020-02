AaB's superligahold i hopla mod Vendsyssel FF

FODBOLD:Både resultat- og spillemæssigt fik AaB's superligahold en fin generalprøve på den kommende weekends forårspremiere i Silkeborg. På kunstgræsset ved Idrætscenter Vendsyssel besejrede de tirsdag middag det lokale 1. divisionshold fra Vendsyssel FF med 3-0.

AaB startede kampen som lyn og torden og tog Vendsyssel på sengen med et højt aggressivt pres. Allerede efter fem minutters spil fik Patrick Olsen en kæmpechance, som han sparkede over mål, og kort efter var det Tom van Weerts tur til at brænde fra tæt hold.



Efter syv minutters spil fik AaB dog udbytte efter en erobring højt på banen. Kasper Kusk sparkede i fri position sikkert 1-0 i nettet i det korte hjørne.

Det blev 2-0 til AaB efter et kvarters spil, da Kasper Kusk vippede bolden op på hånden af Jakob Blåbjerg, så dommer Mikkel Redder så sig nødsaget til at pege på pletten. Lucas Andersen omsatte straffesparket sikkert for aalborgenserne.

AaB vandt 3-0 over Vendsyssel FF i den sidste testkamp inden Superligapremieren mod Silkeborg IF på søndag.

Efter en halv time kom Vendsysel FF endelig lidt op og true superligagæsterne. En opspilsfejl fra Mathias Ross udløste en god mulighed til Wessam Abou Ali, der ramte stolpen. Forinden tog han dog hånden til hjælp, så det udløste et frispark.

I stedet blev det 3-0 efter 33 minutters spil, da Kasper Kusk med hjælp fra Søren Henriksens hårtop sendte en flugter over Peter Friis og ind i det lange hjørne. Det burde også være blevet til en fjerde scoring inden pausen, men Tom van Weert helkiksede sin afslutning i fri position.

AaB sad også på kampen i anden halvleg, men vendelboerne trak sig klogeligt længere tilbage og efterlod mindre rum til superligaholdet at spille i. Samtidig røg noget af tempoet ud af AaB-spillet.

Faktisk var målmand Jacob Rinne tæt på at forære Vendsyssel en scoring efter en times spil, da han spillede bolden på tværs af eget mål, så Emmanuel Ogude kunne opsnappe den. Angriberen brændte dog på det skammeligste for åbent mål.

Tom van Weert fik rent faktisk bolden i mål til 4-0 for AaB i det 65. minut - efter en god pasning fra Kasper Kusk, men målet blev annulleret for offside.

I stedet dummede Rasmus Thelander sig i den anden ende minuttet senere, da han hårdt nedlagde Daniel Christensen og fik sit andet gule kort og dermed en udvisning. AaB fik dog lov at sætte Anders Bærtelsen ind og spille kampen færdig med 11 mand.