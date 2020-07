AaB's "superpøler" gjorde det igen: Straffede modstanderenes fejl

FODBOLD:Det går rigtig godt for AaB's målscorer i 1-0-sejren over AGF. Frederik Børsting har spillet to kampe i træk fra start og lavet to mål. Han har fået tillid fra trænerstaben, og det sætter han stor pris på.

- Det er selvfølgelig dejligt, at når jeg endelig har fået chancen, at der også kommer noget ud af det. Det har måske manglet lidt, lyder det fra Frederik Børsting.

Kampen vil næppe gå over i historien som et pragteksemplar på en fodboldkamp. AaB formåede ikke at skabe ret mange chancer, spillet var ikke altid prangende, og AGF kunne sådan set også have løbet med sejren.

- Vi viser stor holdånd, holder endnu en gang nullet og kæmper bravt. Det er altid dejligt at vinde, og det er altid dejligt at slå AGF, fortæller angriberen.

Det var, foruden den tredje sejr i træk over AGF, også den første kamp med mere end 500 tilskuere, og det var også noget de kunne mærke på banen.

- Det var dejligt, at tilskuerne var tilbage, men vi glæder os også til at få fyldt stadion op igen, siger han.

Efter en times spil blev Frederik Børsting skiftet ud, og det lignede ikke, at det var på grund af udmattelse.

- Jeg har døjet lidt med skulderen for nogle år siden. I dag landede jeg på den af to omgange og kunne godt mærke, at det måske kunne være lidt af det samme, som jeg døjede med dengang. Jeg kunne i hvert fald ikke spille videre med det. Forhåbentlig er det ikke noget, men vi ser det lige an de kommende dage, fortæller Frederik Børsting.

På det sociale medie Twitter er Frederik Børstings fight de seneste kampe heller ikke gået ubemærket hen, og det har beriget ham med kælenavnet "superpøleren".

- Jeg har hørt det, og det kan jeg sgu godt tage på mig, for det passer nok meget godt i sidste ende. Der bliver kæmpet og fightet, og lige nu ender det ud til min fordel, så det tager jeg gerne med, lyder det fra målscoreren.