AaB's talentarbejde anerkendes: Nyt stjerneniveau overhaler konkurrenter

AALBORG:Fredag eftermiddag landede den årlige stjerneuddeling hos de bedste danske fodboldklubber. Det betyder, at talentarbejdet atter er blevet målt og vejet af DBU's auditørkorps, som har bedømt og beregnet de forskellige indtryk.

Det er der kommet en rangering og stjernetildeling ud af. De danske klubber kan maksimalt score fem stjerner. Det gør FC København, FC Nordsjælland og FC Midtjylland. Mere interessant for nordjyske fodboldfans er det, at AaB på papiret har fået mere anerkendelse fra DBU's Talentudvalg denne gang.

Sidste år var AaB placeret på en niendeplads. I år er man at finde på en fin sjetteplads. Samtidig går AaB fra 3,5 stjerner til en samlet score på 4 stjerner. Med til den fortælling hører, at AaB på listen overhaler Lyngby, Silkeborg AGF. Sidstnævnte scorer dog højere karakter, men har selv bedt om at få en halv stjerne mindre. Det er dog stadig et resultat, der vækker glæde hos akademichef Jacob Larsen.

- Det ser godt ud, og det er godt stykke arbejde, som alle i talentafdelingen har ydet. Det er noget, som vi skal være stolte af, konstaterer Jacob Larsen.

Som relativt nytiltrådt akademichef har han ikke travlt med at tage æren for AaB's licensmæssige fremgang. Han hæfter sig i stedet ved, at den nye tildeling af fire stjerner er et stærkt udgangspunkt for det videre talentudviklingsarbejde i AaB.

- Det er et fint udgangspunkt til det videre arbejde. Det er også fint for os, at det er en licens, der nu gælder to og ikke bare et år. Det betyder, at vi får lidt ro til at fokusere på arbejdet ude på banen, siger Jacob Larsen.

Omtrent samme holdning lægges for dagen i Hobro, hvor sportschef Lars Justesen glæder sig over, at man bevarer sin plads i U17 og U19-divisionen. Samtidig går Hobro fra 2 til 2,5 stjerner i bedømmelsen.

- Det er en kæmpe cadeau til de mange trænere og ledere i vores ungdomsafdeling. De lægger et kæmpe arbejde, som vi nu samlet høster frugten af. Det er også godt, at den her licens nu gælder to år. Det giver noget arbejdsro. Tidligere har vi følt, at vi er gået direkte fra licenstildelingen til næste licensansøgning, siger Lars Justesen.

Hobro har med opgraderingen til 2,5 stjerner for alvor slået fast, at man er kommet for at blive på talentfronten. Hobro er dags dato rangeret som den 25. bedste talentudviklingsklub i Danmark.

- Vi føler virkelig, at vi er på rette vej, og vi kan se, at det langsigtede arbejde så småt er ved at give bonus. Det er klart, at vi på produktiviteten ligger lavt, men det skal gerne blive bedre i de kommende år, siger Lars Justesen.

De to øvrige nordjyske klubber, der har søgt om licens er Hjørring IF og Thisted FC. Hjørring er gået frem i forhold til sidste års bedømmelse og scorer nu 1,5, mens Thisted omvendt går fra 1,5 til blot en stjerne.