AaB's talentarbejde skal et niveau op

AALBORG:AaB's talentafdeling får i disse uger stor opmærksomhed, fordi man henter atypisk mange spillere fra andre store danske klubber netop nu, men den nye strategi har været i AaB's pipeline i et stykke tid.

Sportschef Inge André Olsen er ikke i tvivl om, hvad den nye satsning skal føre til. Samtidig understreger han, at den er kommet for at blive.

- Det er noget, vi har ønsket i lang tid, og så har det været en katalysator, at Jacob Larsen er kommet ind som talentchef. Han kommer med nye øjne og kan være med til at sparke den her proces i gang.

- Nu har vi taget en beslutning om, at vi vil tage næste skridt. Vi vil op på næste niveau, og vi vil have mere konkurrencedygtige hold. Det gør jo sandsynligheden større for, at vi får endnu flere spillere op fra akademiet i fremtiden, siger Inge André Olsen.

Han ønsker at gøre op med tanken om, at AaB kun skal kigge efter spillere i Nordjylland. Det skal man stadig gøre, men søgeområdet bliver udvidet.

- Det der med kun at scoute i Nordjylland har været passé i 5-10 år. Du må se det i et større perspektiv. Alle klubberne konkurrerer om de samme spillere, så hvorfor skal vi ikke kunne tage et stort talent fra Sjælland? Det skal vi også kunne, siger Inge André Olsen, der var med til at bygge Stabæks akademi op, som er det førende i Norge.

- Jeg kan naturligvis bruge af mine egne erfaringer. Blandt andet ved jeg, at unge spillere skal have tid. Vi kan ikke bare forvente, at et stort talent brager igennem U17 og U19 for så at komme op i Superligaen og gøre det samme. Vi skal ikke miste troen på dem, blot fordi man stagnerer lidt, siger Inge André Olsen.

AaB's norske sportschef er med på, at konkurrencen i Danmark er lidt anderledes end i Norge, men her skal AaB vise, at den nordjyske vej, er den rigtige.

- Det skal være anderlede her i forhold til eksempelvis FC Midtjylland. De har så mange dygtige spillere med et højt niveau, at det kan blive svært for unge at bryde igennem på førsteholdet. I vores forretningsmodel skal vi have plads til, at de unge spillere kan få chancen. Så vejen til førsteholdet skal være kortere her i AaB, end den er i Midtjylland, FCK og Brøndby, selvom jeg synes Brøndby har været dygtig til at få sine talenter op på førsteholdet, siger Inge André Olsen.