AaB's tomme tribuner bliver Danmarks mest bæredygtige

FODBOLD: Til de forestående tilskuertomme kampe på Aalborg Portland Park vil AaB sammen med Green Hub Denmark og seks øvrige samarbejdspartnere skabe fokus på bæredygtighed med Danmarks mest bæredygtige tribune, fortæller den nordjyske superligaklub i en pressemeddelelse.

Complea Tribunen, der normalt er fyldt med tilskuere, vil til de kommende kampe uden publikum være prydet af et stort banner, der sætter fokus på Green Hub Denmark.

Green Hub Denmark udspringer fra Aalborg og er et nyt samarbejde mellem virksomheder, forbrugere og myndigheder, der står sammen om at skabe en platform for grøn vækst ved at facilitere grøn omstilling og innovation for at tackle klimaudfordringerne.

AaB er gået sammen med BusinessAalborg, Aalborg Portland, Himmerland Boligforening, Port of Aalborg, Complea, EL:CON, og Norlys om at sætte fokus på det stærke, nordjyske samarbejde for en grøn udvikling.

AaB’s administrerende direktør Thomas Bælum udtaler:

- Her i Aalborg og i Nordjylland har vi en masse viden og velvilje til at skabe grønne løsninger i verdensklasse. Der er masser af stærke virksomheder, som i samarbejde med Aalborg Universitet og med Aalborg Kommune som katalysator kan udvikle og teste fremtidens grønne løsninger gennem Green Hub Denmark. Det projekt vil vi meget gerne støtte og promovere, og mange af vores stærke samarbejdspartnere var straks med på idéen.

- Vi har i AaB i flere år bidraget socialt gennem Hele Nordjyllands Håndsrækning, hvor vi fra 2015 og med opbakning fra Spar Nord Fonden siden 2017 har uddelt knap en million kroner til velgørende nordjyske formål. Nu er vi er også i en udvikling mod at blive en mere bæredygtig klub, og dette er et skridt i den retning.

Ambitionen med Green Hub Denmark, der er drevet af BusinessAalborg under Aalborg Kommune, er at blive den grønne innovations svar på Silicon Valley. Til det formål stiller Green Hub Denmark via massive investeringer fem milliarder kroner til rådighed.

Tonny Thorup, erhvervsdirektør hos BusinessAalborg udtaler:

- Vi er i Aalborg dygtige til at lave grønne løsninger, som vi selv skal bruge, og som verden har brug for, og det kan vi skabe jobs ved. Med den viden og kompetence der er på Aalborg Universitet, hvor de har 400 energiforskere på området, kombineret med de fem milliarder, som vi kan investere i det her, så skal vi gerne ende med at skabe 5000 jobs.

- At vi på denne måde kan bruge AaB’s tribune til at udbrede budskabet om Green Hub Denmark er helt fantastisk. Man forbinder AaB og Aalborg med hinanden, og derfor er dette den helt rigtige platform, for vi skal ud over rampen, ud i hele Danmark og ud i hele verden.

Borgmester i Aalborg Kommune, Thomas Kastrup-Larsen, supplerer:

- Green Hub Denmark betyder fantastisk meget for Aalborg i øjeblikket, fordi det handler om en masse arbejdspladser og lokale virksomheder, der gerne vil være med til at skabe nye løsninger til en grøn omstilling. Men uden synlighed vinder man ingenting. Så det at vi kan være med til at pryde tribunen herude på Aalborg Portland Park og få en sejr i den grønne omstilling, og samtidig være med til at give AaB et godt rygstød i forhold til at få en sejr på banen, er rigtig fedt.

Det store banner, der er PVC-frit og skabt med vandbaseret tryk, kan ses første gang i morgen, når Danmarks mest bæredygtige tribune har premiere til AaB’s 3F Superligakamp mod AGF kl. 17.00.