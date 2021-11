AaB's topscorer måtte udgå: Her er status

FODBOLD:Iver Fossum måtte se til fra sidelinjen, da AaB mandag aften generobrede tredjepladsen i 3F Superligaen efter en 3-1-sejr hos SønderjyskE.

Efter 25 minutters spil ved stillingen 0-0 måtte AaB's norske topscorer nemlig opgive at spille videre.

- Jeg fik problemer med lysken ved træningen i fredags. Jeg trænede med lidt smerter både lørdag og søndag, men jeg tænkte, at det nok skulle gå, når jeg lige kom i gang med kampen. Det blev dog bare værre og værre, og jeg havde for ondt til at kunne fortsætte, siger Iver Fossum.

AaB runder på søndag efterårssæsonen af med en hjemmekamp mod FC København, men selv om han måtte udgå mandag, har Iver Fossum ikke opgivet at blive klar til den kamp.

- Heldigvis virker det ikke til at være en alvorlig skade. Med lidt god behandling fra fysioterapeuterne har jeg en stor tro på, at jeg nok skal nå at blive klar, siger Iver Fossum om kampen, hvor AaB med en sejr overvintrer på 3F Superligaens andenplads.

Efter mandagens sejr i Haderslev må Iver Fossum dele AaB's topscorerværdighed med Louka Prip, og cheftræner Martí Cifuentes kan også glæde sig over, at offensiven fungerede fint selv uden den målfarlige nordmand. Samarbejdet mellem Louka Prip og indskiftede Kasper Kusk fungerede upåklageligt.

- Det virkede rigtig godt. Jeg er ked af, at Iver måtte gå ud, men jeg er glad for, at jeg kunne give Kusk mange minutter.

- Det var meget tæt på, at han var startet inde og at droppe ham fra startopstillingen er en af de sværeste beslutninger i denne sæson, for han har trænet rigtig godt. Han kom også ind og gjorde det godt, og det beviser, at vi har en rigtig god bænk, siger Martí Cifuentes.

Hold dig opdateret om AaB – Tilmeld dig vores nyhedsbrev om AaB lige her