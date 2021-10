AaB's trøjesalg er eksploderet: Få historien bag succesen

FODBOLD:Hvis du har set en AaB-fan for nyligt, er der en god chance for, at vedkommende har fået en ny rød- og hvidstribet kamptrøje.

Mens superliga-holdet har spillet sig op i toppen af tabellen, har efteråret 2021 lagt sig på en klar førsteplads, når det gælder salget af nye AaB-trøjer. I følge adm. direktør Thomas Bælum er salget rundt regnet steget med 500 procent og på de seneste to måneder, er der blevet solgt flere AaB-trøjer, end der normalt gør på to sæsoner. Det bringer smil på læben hos direktøren, ikke mindst set i lyset af, at det eksplosive salg sker efter klubben før denne sæson skiftede beklædningspartner. En aftale som i følge Thomas Bælum er den største og mest komplekse for en superligaklub.

AaB som nummer et

Efter fem og et halvt år med Hummel er det nu italienske Macron, der leverer AaB's spille-og træningstøj. At valget faldt på det i Danmark ret ukendte italienske mærke, er der en god forklaring på.

- Vi gik efter et brand, hvor vi kunne være den, der var den i Skandinavien. Hos Adidas, Nike og Hummel er der andre hold, som er større end os, og sælger mange flere trøjer. Hos Macron var der bare et match fra start. De vil gerne ind på det skandinaviske marked, og var klar til at investere i os og lave nogle sjove ting sammen. Det har vi ramt meget godt, lyder det fra Thomas Bælum.

Katalog på 20 sider

For at skabe det rigtige udtryk på trøjen, lavede AaB's marketingsansvarlige og klubbens Team Manager et katalog på 20 sider, der skulle forklare, hvilken historie trøjen skulle fortælle og hvilke kulturelle institutioner AaB bygger på. Det blev sendt til Italien, hvor Macron udarbejdede nogle designforslag. Valget faldt på den model, som AaB's spillere gav premiere i hjemmekampen mod FC Midtylland 24.juli, og som siden har givet tidligere AaB-trøjer baghjul, når det gælder salg.

- Det er der mange forklaringer på, men der er tale om et nyt mærke. Mange har sikkert en Hummel-trøje, og nu skulle man have den nye. Den er også lidt mere frisk i designet. Den har nogle lyn hen over sig, så den adskiller sig fra de tidligere udgaver, og så er den i en god kvalitet, fortæller Thomas Bælum.

Går ikke i plus

Han vil ikke gå ind i detaljer om, hvad det rent økonomisk betyder for AaB, at trøjesalget er steget markant. Men det bliver ikke nogle hundrede ekstra AaB-trøjer, der kommer til at vende det underskud på mellem 15 og 18 millioner kroner, som superligaklubben forventer at få i 2021.

-Trøjerne indgår i matchday-indtægter, som udgør mellem otte og ti procent af vores omsætning, så selv om vi sælger mange trøjer, får det os ikke til at gå i plus, siger Thomas Bælum.

Han får i den sammenhæng endnu en vare på hylden i den nærmeste fremtid. Klubbens såkaldte tredjetrøje er lige på trapperne.

- Det bliver min yndlingstrøje, fortæller Thomas Bælum, som også kan tilføje, at den klassiske udgave af AaB-trøjen til de kommende sæsoner er godt undervejs.

- Vi er allerede i gang, og det tager jo noget tid med produktionen, så det er næsten halvandet år før, at den skal være klar, så det kræver lidt planlægning, fortæller direktøren.

Du kan høre meget mere til Thomas Bælum i den nyeste udgave af Nordjyskes fodboldpodcast Ripodsten. Den kan findes på nordjyske.dk/lyt, og hvor du ellers henter dine podcasts.