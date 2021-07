AaB's unge talent lejes ud til 2. divisionsklub

Den 18-årige AaB-angriber Oliver Børsting kommer til at score mål for 2. divisionsklubben Skive I.K. hele sæsonen.

Den unge angriber blev rykket op i AaB-truppen denne sommer på en etårig aftale, og han udlejes nu for den resterende del af sin kontraktperiode, skriver AaB i en pressemeddelelse.

- Oliver har som topscorer for vores U/19 Ligahold bevist, at han kan score mål og levere gode præstationer på ungdomsniveau. Gennem lejeopholdet i Skive I.K. skal han nu vise, at han også er klar til at tage næste skridt og præstere på et seniorniveau. Såfremt det lykkes, har vi muligheden for at forlænge hans aftale med AaB, siger sportschef Inge André Olsen i pressemeddelelsen.

Selv glæder det unge talent sig til at prøve kræfter med 2. divisionsfodbold i Skive.

- Jeg har haft nogle gode samtaler med AaB, og sammen har vi lagt en udviklingsplan, hvor jeg skulle lejes ud for at få en masse spilletid, så jeg kan lære at spille seniorfodbold og fortsat score nogle mål, siger Oliver Børsting.

Han håber lige nu at kunne fortsætte i AaB, efter sæsonen er spillet færdig.