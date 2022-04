AaB-brødre blev skiftet ind sammen: - Det er nok større for mig end for ham

FODBOLD:I en alder af 16 år fik Oliver Ross sin officielle AaB-debut, da han 31. august sidste år var med i 13-0-sejren over Serie 1-holdet FIUK i Sydbank Pokalen, men det har været i helt andre rammer, at den nu 17-årige offensivspiller i de seneste uger har kunnet skrive sin anden og tredje kamp for AaB's førstehold på cv'et.

Oliver Ross har fået sine to første superligaoptrædener på et næsten fyldt Aalborg Portland Park i kampene mod henholdsvis Brøndby og FC København.

- Det har været kæmpestort. Det er en drøm, der er gået i opfyldelse, og det har været helt specielt bare at være med i de kampe. Stemningen på stadion har været helt elektrisk, så jeg har prøvet at nyde det så meget som muligt.

- Inden kampen mod Brøndby var jeg ret nervøs og spændt, for det var første gang, at jeg skulle spille for så mange mennesker, så jeg skulle lige i gang, men jeg forsøgt at vise de ting, jeg kan, lyder det fra Oliver Ross.

I søndagens kamp mod FC København blev han tilmed sendt på banen samtidigt med storebror Mathias Ross.

Oliver Ross og storebror Mathias blev skiftet ind samtidigt i søndagens kamp mod FC København. Foto: Lars Pauli

- Det var stort, men det er nok større for mig bare at være med, end det er for ham. Det allerstørste var, at vi var på banen sammen i den første kamp mod Brøndby, siger Oliver Ross.

Selv om Oliver Ross allerede fik sin debut i sommer under den daværende cheftræner Martí Cifuentes, har det altså først været i dette forår under Lars Friis, at han er kommet i betragtning til superligakampe.

- Truppen er stor, og i efteråret havde vi ikke så mange skader, som vi har nu. Derfor har jeg måttet vente lidt på min superligadebut, og der er måske lidt held involveret i, at den er kommet nu, men det er vel også, fordi jeg har gjort det godt. Jeg har i hvert fald gjort, hvad jeg kunne, når jeg har trænet med her, eller når jeg har spillet kampe for U19-holdet.

- Jeg har mærket, at de tror på mig, og det følte jeg også, at de gjorde, før Lars kom, men jeg har været med fra første dag under ham, og jeg har forsøgt at gribe chancen. Jeg har også fået lagt nogle ting på mit spil. Jeg er blevet mere dynamisk, og jeg er også blevet lidt større. Jeg har taget nogle skridt, og jeg oplever, at Lars godt kan lide den type, jeg er og den måde, jeg arbejder på. Jeg er meget glad for chancen, siger Oliver Ross.

Når han ikke har været aktuel på superligaholdet, har han været den dominerende spiller på AaB's U19-hold, der ellers har haft det svært og i øjeblikket ligger næstsidst i U19-ligaen.

- At jeg har fået chancen på superligaholdet må jo betyde, at jeg har gjort noget rigtigt. Jeg har fået scoret nogle kasser på U19-holdet, og det er også gået godt med landsholdet (U18-landsholdet, red.), så det har været rigtig fint, siger Oliver Ross.

Han har også alderen til at spille på U19-holdet i næste sæson, og han ved derfor endnu ikke, om han skal rykkes permanent op i superligatruppen allerede denne sommer.

- Jeg arbejder bare så hårdt som muligt, og jeg elsker at være en del af det her hold, men hvad der sker er jeg jo ikke rigtigt herre over. Jeg spiller, hvor de vil have mig til at spille, siger Oliver Ross.