AaB sælger angriber - får tidligere AaB-træner som chef

FODBOLD:Selvom den 21-årige angriber Wessam Abou Ali denne sommer tog retur til AaB efter et succesfuldt lejeophold hos Vendsyssel FF, har det længe ligget i kortene, at han ville ryge hurtigt videre. Det står nu klart, at den nye destination bliver Silkeborg IF på en kontrakt gældende for fire og en halv sæson.

Superliganedrykkerne, der trænes af den tidligere AaB-træner Kent Nielsen, har købt Wessam Abou Ali fri et halvt år før kontraktudløb.

- Der var i øjeblikket lang vej til spilletid, og derfor var det naturligt for både Wessam og AaB at søge et alternativ. Derfor er vi også glade for at være nået til enighed med en god klub med en dygtig træner, siger AaB's sportschef, Inge André Olsen, i en pressemeddelelse.

Wessam Abou Ali ser efter mange år i AaB frem til sine nye udforinger i Silkeborg:

- Det er vemodigt for mig at sige farvel til AaB. Jeg kom til klubben allerede som tiårig, så AaB har givet mig næsten hele min fodboldopdragelse. Nu har jeg valgt at søge nye græsgange for at få mere spilletid, så jeg kan fortsætte min udvikling som fodboldspiller, udtaler angriberen.

Wessam Abou Ali nåede at optræde 31 gange og score fire mål for AaB.