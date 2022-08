AaB sælger Kasper Kusk

FODBOLD:Endnu en gang er det blevet til et AaB-farvel til kantspilleren Kasper Kusk.

Den offensive spiller, der til tider har vist sine store, tekniske evner, er blevet solgt til Superligakonkurrenten Silkeborg IF. Det oplyser AaB i en pressemeddelelse.

- Vi ved alle, hvad Kasper indeholder som fodboldspiller, og når han toppræsterer, så har han nogle offensive spidskompetencer som få andre i 3F Superligaen kan matche.

- Kasper har samlet set ydet et kæmpe bidrag til AaB’s historie, men vi må også erkende, at han i de seneste år og under flere forskellige cheftrænere i vores klub har haft vanskeligt ved at opnå kontinuerlig spilletid, hvorfor et skifte giver mening for alle parter, siger Inge André Olsen.

- For de fleste vil Kasper nok altid blive husket som AaB’er, og vi ønsker ham al mulig held og lykke fremover – fraset selvfølgelig kampene mod os, lyder det fra Inge André Olsen i en pressemeddelelse.

Kasper Kusks første farvel til AaB kom i sommeren 2014, da han blev solgt til hollandske FC Twente. Derfra tog han turen til FC København, før det i januar 2018 igen blev AaB-trøjen, han skulle have over hovedet.

- At forlade AaB efter så mange år er vemodigt, og jeg kommer da helt sikkert til at savne fans, holdkammerater og livet på Hornevej (AaB’s træningsanlæg, red.), siger Kasper Kusk og fortsætter:

- AaB har givet mig meget, og der er mange i klubben, som jeg skylder en stor tak, men i fodbold går tingene hurtigt, og nu er der opstået en god mulighed, som jeg har valgt at forfølge.

Kasper Kusk fik 252 kampe for AaB, hvor det blev til 60 scoringer. Han var blandt andet en del af holdet, der i 2013/2014 både vandt mesterskabet og pokaltitlen.