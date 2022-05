AaB sælger målmand til superligaklub

FODBOLD:Andreas Hansen er fortid som målmand i superligaklubben AaB. Den 26-årige keeper har siden nytår været udlejet til FC Nordsjælland, og Farum-klubben fik indbygget en købsoption i aftalen, som de nu har valgt at udløse.

Spiller og FC Nordsjælland er enige om konditionerne, og aftalen indeholder forbeholdet, at FC Nordsjælland spiller i 3F Superligaen i den kommende sæson, oplyser AaB i en pressemeddelelse.

Andreas Hansen, der havde kontrakt med AaB til 31. december 2023, kom til AaB fra HB Køge i sommeren 2019, og han nåede 16 officielle kampe i det aalborgensiske.



- Vi har været meget glade for at have Andreas i AaB, og det var jo egentlig også planen, at han skulle afløse Jacob Rinne som førstemålmand fra den kommende sæson. Samtidig må vi dog konstatere, at vi har fået muligheden for at realisere en god transfer, hvorfor det gav mening for alle parter, at lade Andreas skifte permanent, udtaler AaB's sportschef Inge André Olsen.

AaB har i skrivende stund kun 17-årige Theo Sander på kontrakt på målmandsposten for næste sæson.