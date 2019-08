AaB sælger Safranko til rumænsk klub

FODBOLD: Da AaB’s superligahold torsdag trænede på klubbens anlæg i Aalborg Øst, glimrede angriberen Pavol Safranko ved sit fravær. Og det var der en ganske god grund til.

Torsdag solgte nordjyderne nemlig den slovakiske angriber til den rumænske klub Sepsi OSK.

- Vi må konstatere, at Pavols ophold i AaB aldrig udviklede sig, som både vi og han havde håbet på. Vi ønsker ham held og lykke i sin videre karriere, lød det i aftes fra AaB’s sportsdirektør Allan Gaarde.

I Sepsi OSK bliver Pavol Safranko genforenet med træner Csaba László, der flere gange har haft Safranko under sine vinger.

Det første samarbejde skete i den slovakiske klub Dunajská Streda fra 2016 til 2017, og anden gang var netop i Dundee United, hvor samarbejdet dog kun varede nogle måneder, fordi László blev fyret i september 2018.

Pavol Safranko havde kontrakt med AaB frem til sommeren 2021. Salget af slovakken sikrer dog ikke aalborgenserne et transferbeløb, der matcher indtægtsforventingerne i sommerens vindue.

Abildgaard bedste bud på salg

- Planen er stadig, at vi skal sælge en spiller mere, fastslår Allan Gaarde.

Det varmeste navn er fortsat Oliver Abildgaard, der i denne uge så småt er begyndt at træne med igen - efter at have været plaget af en lårskade i opstarten.

Pavol Safranko blev hentet til AaB for to år siden fra FC DAC 1904 Dunajska Streda, og efterfølgende blev det til 33 officielle kampe og tre scoringer i AaB-dragten.