AaB-salgsemne tænker ikke over muligt skifte

AALBORG:I løbet af onsdagens AaB-træning var der smæk på. Det mærkes tydeligt, at den første turneringskamp er lige rundt om hjørnet. De seneste dages træning har virkelig budt på høj intensitet, og spillerne har fået mere end almindelig sved på panden. Den høje intensitet skyldes ikke mindst det faktum, at der er stor konkurrence om stort set alle pladser på AaB-holdet.

Ingen kan for alvor vide sig sikker lige nu. Heller ikke AaB's mest oplagte salgsemner - et selskab hvor Malthe Højholt bestemt hører til.

For et år siden var han fast besluttet på at blive i AaB og kæmpe for sin chance for spilletid. Den beslutning gav i den grad afkast til Højholt i form af en stamplads, ny kontrakt og interesse fra udlandet. Nu står han derfor i en anden position sammenlignet med 12 måneder tidligere.

- Jeg står rigtig godt, og jeg føler, at vi som hold står godt. Nu spiller vi mere med tre på midten, og det giver en plads mere i startopstillingen, men vi har også mange dygtige spillere til den position, siger Malthe Højholt.

Bedømt ud fra AaB's træningskampe og træningspas er der dog ingen tvivl om, at Højholt er blandt de første på holdkortet.

- Der er både konkurrence om 6'er- og 8'er-positionen, og sådan skal det være, for det giver helt vildt meget til den daglige træning. På 6'eren kan jeg komme lidt mere ned og være med til at bygge spillet op, mens jeg på 8'eren kan komme mere med i boksen og skabe chancerne, siger Malthe Højholt.

Skal stadig lægge på

Når man denne sommer har spurgt AaB's sportschef Inge André Olsen om oplagte salgsemner, er Malthe Højholt ofte blevet nævnt, men midtbanetalentet kender ikke selv noget til udenlandsk interesse.

- For at være helt ærlig kender jeg først til eventuel interesse, hvis der kommer noget helt konkret. Så lige nu har jeg udelukkende fokus på at starte sæsonen op her. For jeg ved også, at hvis jeg ikke spiller og præsterer her, så kan jeg godt glemme alt om at komme videre, siger Malthe Højholt, der understreger, at han ikke har travlt med at komme videre.

- Jeg har masser af ting, jeg kan udvikle her i AaB, så jeg ser sagtens, at jeg kan udvikle mig på mange parametre her i klubben, siger Malthe Højholt.

Faktisk er tanken om et skifte til en udenlandsk klub ikke noget, der fylder særligt meget for Malthe Højholt.

- Det er ikke noget, jeg går og tænker over. Som alle andre fodboldspillere i Danmark har jeg også en drøm om at komme til udlandet en dag, så det er naturligvis noget af det, jeg arbejder hen mod, siger Malthe Højholt.

Hvis det med udlandet for alvor skal blive et tema, som selv ikke Malthe Højholt kan sige sig fri fra at spekulere i, så ved han godt, hvad der skal lægges på spillet.

- Jeg skal score nogle flere mål og lave nogle flere oplæg. Det er i det hele taget bare en personlig ambition for den kommende sæson, siger Bagterps Iniesta.