AaB-scoring gav jubel i Vejle: De behøver ikke bekymre sig om nedrykning

FODBOLD:Det var ikke kun i AaB-kredse, at der blev jublet, da Iver Fossum i mandags sparkede et frispark i nettet i overtiden og sikrede aalborgenserne uafgjort 2-2 i Lyngby.

I Vejle blev nordmandens scoring også fejret, som var det de røde i Nørreskoven, der havde ramt plet. For Iver Fossum sørgede med sit mål for, at vejlenserne fortsat har seks points luft til Lyngby under nedrykningsstregen.

- Den scoring var rigtig, rigtig vigtig for os, for Lyngby har bare været stærke her i foråret. Jeg tror heller ikke, man fornærmer nogen ved at sige, at de skulle have vundet klart over AaB, så det var dejligt at se Fossum sparke det frispark ind til slut, fortæller Vejles tekniske chef, Jacob Krüger.

AaB var kloge senest i Vejle

Den tidligere AaB-spiller roser ellers nordjyderne, som han mener, er det bedste hold i nedrykningsspillet. Det gik blandt andet ud over Vejle, der for en måned siden blev slået 2-0 i egen hule.

- På en bane, der ikke var egnet til fodbold, spillede AaB klogt nok efter forholdene og vandt fortjent. Da de fik et tidligt føringsmål, kunne de drage nytte af, at banen var nemmere at forsvare end at angribe på, siger Jacob Krüger.

Jacob Krüger lover, at Vejle byder velkommen med en forbedret grønsvær til fredagens møde med AaB. Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Når de to hold fredag aften mødes igen, er der dog sket noget med grønsværen i Vejle, som for en måned siden lignede noget, der netop havde været vært for DM i pløjning.

- Lige nu ser banen rigtig fin ud, og det bekommer os da vel, for offensivt har vi nogle dygtige boldspillere, der dermed får bedre vilkår. Det har AaB dog også, og når det kører for dem, er der ikke andre hold i det her nedrykningsspil, der kan måle sig med dem. Derfor tror jeg også, at AaB - som det eneste hold - kan tillade sig at kigge mod syvendepladsen lige nu - og ikke umiddelbart behøver bekymre sig om nedrykning, lyder analysen fra Vejles tekniske chef.

Giver ikke ret mange chancer væk

Vejle er kommet fint fra land i kampen for overlevelse ved at spille uafgjort i Lyngby og vinde i Odense, og efter en katastrofal afslutning på efteråret, ser holdet ud til at have genfundet stabiliteten her i 2021.

- Da sæsonen startede var overlevelse vores eneste fokus, og det er det stadig. Vi fik en eventyrlig god start, men siden ramte hverdagen os. Nu synes jeg dog, at vi ser stabile ud og præsterer på det niveau, vi bør. Vi giver ikke ret mange chancer væk, selvom vi heller ikke skaber så meget, og vi har nok en relativt kompakt tilgang til kampene, fortæller Jacob Krüger.

Fredagens kamp mellem Vejle og AaB sparkes i gang kl. 19.00.