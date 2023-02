AaB-sejr og målfest: Det betyder vildt meget for selvtilliden

OLIVA:Ligeså våd og kold en oplevelse det var, at se AaB vinde 5-3 over Sogndal, ligeså meget må det have varmet AaB's fans at se en offensiv, der i store stræk præsenterede sig fra sin bedste side. Helenius og Bakiz scorede før pausen, og i anden halvleg var det Sousa, Jeppe Pedersen og Marco Ramkilde, der nettede.

I det hele taget så AaB's offensiv ud til at have gode arbejdsbetingelser. De arbejdsbetingelser blev udnyttet til at tanke værdifuld selvtillid. Sejrssang blev det dog ikke til, efter årets første AaB-sejr var en realitet.

- Det nåede vi ikke. Det var nok på grund af regnen, at vi bare ville hjem til hotellet, men stemningen er god, og det er fedt at vinde en kamp igen. Det er ved at være noget tid siden, vi senest vandt, så det er skønt, siger Marco Ramkilde.

Han noterede sig selv for en scoring, da han fik bolden med sig efter en tackling. Med en motorvej mod det norske mål blev speederen trykket i bund, og til slut afdriblede Marco Ramkilde Sogndals keeper med samme kølighed, som det spanske vejr viste.

- Det var dejligt at få en af dem, hvor jeg kommer alene med målmanden. Det er sjældent, at de kommer. Først lidt tilfældigheder og så en scoring. Det var dejligt, siger Marco Ramkilde, der køligt gjorde det til 5-3.

Han er ikke bleg for at sætte scoringen i perspektiv, selvom der er tale om en scoring i en træningskamp.

- Det betyder helt vildt meget for selvtilliden. Det er bare altid fedt at score, om det så er i en træningskamp eller en turneringskamp, siger Angriberen, der også var dygtig til at komme ned at blande sig i det opbyggende spil.

- Der var pludselig godt med plads. De faldt lidt fra hinanden mod slutningen, men ellers føler jeg, at vi fik fundet mellemrummene godt, og flere af de skabeloner, som vi løber og træner på til hverdag, lykkedes også, siger Marco Ramkilde.

Tydelige mønstre

Nok er Sogndal ikke den stærkeste modstander, som AaB har mødt i en træningskamp, men rent offensivt var der meget, som nordjyderne kunne få øvet i kampen mod en lidt svagere modstander.

- Både i vores pres og i vores offensiv kunne vi se nogle af de mønstre, som vi løber og arbejder med. Det er selvfølgelig super fedt, konstaterer Marco Ramkilde.

Med præstationen fik AaB særligt offensivt bekræftet indtrykket af, at man er på rette vej. forrige kamps nederlag mod Sirius havde ved nærmere granskning flere fine momenter i sig, og mod Sogndal fik AaB for alvor sat det sammen, så det også gav mål.

- Jeg kan tydeligt mærke, at vi har fået lagt noget på i vores offensiv, mens vi har været her. Det er gået den rigtige vej med det. Vi har fået flere aftaler bygget på, og de mønstre som vi gerne vil spille, sidder skarpere nu, siger Marco Ramkilde.

Også i presspillet har AaB rykket sig markant. Det høje pres er nu blevet trænet så meget, at det ser ud til at være brugbart i en superligakamp. Her handler det ikke så meget om, men mere hvornår og hvor presset skal sættes ind. Her virker AaB til at have fået meget godt styr på den del af spillet.

- Der er helt sikkert kæmpe forskel fra Horsens-kampen til det, vi kan i dag. Vi har fået lavet om på nogle ting, og alle ved, hvad de skal. Timingen i presset begynder at sidde der. Det er alfa omega, for hvis bare en enkelt fejler der, så spiller modstanderne sig forbi presset og skaber problemer for os, pointerer Marco Ramkilde.

Sammen med resten af AaB-truppen har han blot en enkelt træningskamp tilbage, inden det gør løs i Superligaen mod AGF den 17. februar. Det er hjemme mod Vendsyssel FF på lørdag.

AaB-truppen er i Spanien lige nu på træningslejr. Den slutter torsdag, når man returnerer til Aalborg.

Også Nicklas Helenius kom på måltavlen og scorede dermed sit første mål for AaB, siden han vendte retur fra Silkeborg. Foto: AaB