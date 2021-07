AaB sender en uforbeholden undskyldning efter smædesang mod Dalsgaard

FODBOLD:Da Henrik Dalsgaard lørdag vendte tilbage til Aalborg Stadion, denne gang iklædt FC Midtjyllands farver, blev han mødt med alt andet end venlighed.

Fra lægterne lød aggressive tilråb og grove sange fra hjemmeholdets fans.

"Henrik Dalsgaard skal dø", blev der eksempelvis sunget i Aalborg, og det får nu AaB til at tage stærk afstand fra smædesangen

AaB og AaB’s officielle fanklub AaB Support Club tager klar afstand fra sangen og sender en uforbeholden undskyldning til Henrik Dalsgaard og FC Midtjylland, skriver AaB i en pressemeddelelse.

- I fodbold vil der altid være en naturlig rivalisering mellem klubberne, men det vi på et tidspunkt i første halvleg hørte fra en del af tribunen var at gå langt over stregen. Heldigvis formåede vores fans selv at oprette selvjustits, hvorfor initiativet blev inddæmmet og ophørte, konstaterer AaB's administrerende direktør Thomas Bælum.

Sagens hovedperson Henrik Dalsgaard var selv ærgerlig over tilråbene og smædesangen.

- Jeg havde nok ikke forventet, at de synes, jeg skal dø. Det var lidt voldsomt. Jeg havde måske håbet, at nogen af dem tog lidt bedre imod mig, sagde han til Nordjyske efter kampen.