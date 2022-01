AaB sender fodboldchef videre til superligakonkurrenter

FODBOLD:Han havde kontraktudløb til sommer, men AaB har indgået en aftale om at slippe fodboldchef Søren Krogh med øjeblikkelig virkning. I stedet skifter han til en job som assistenttræner for superligakonkurrenterne OB.

På Fyn bliver Søren Krogh genforenet med Peter Feher, som han tidligere har arbejdet sammen med i både AaB og FC Nordsjælland.

Krogh får dermed sit ønske om igen at prøve kræfter med et trænerjob indfriet - samtidig med, at han kommer tættere på familien på Sjælland.

AaB har for nylig ansat Niels Lawaetz i en stilling som udviklingstræner. Han blev hentet fra en posiiton som U15-træner i FC København, og dermed ser aalborgenserne allerede ud til at have lukket hullet efter Søren Krogh.

I OB skal Søren Krogh erstatte Henrik Hansen, der i december blev annonceret som ny cheftræner hos SønderjyskE.

