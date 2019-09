AaB sender forsvarsspiller på lejeophold

FODBOLD: Superligaklubben AaB var oppe på at have seks midtstoppere i truppen, og derfor sender de nu Jakob Blåbjerg afsted på en lejeaftale.

Den 24-årige forsvarer skal resten af sæsonen på græs i den næstbedste række hos Vendsyssel FF. Og når den aftale udløber i sommeren 2020, vil han samtidig være kontraktfri.

- Jakob er en dygtig forsvarsspiller og en fantastisk personlighed, men da han i et stykke tid har haft svært ved at opnå spilletid på vores førstehold, så har det givet mening for begge parter at finde en anden løsning, siger AaB's sportsdirektør Allan Gaarde i en pressemeddelelse.

Jakob Blåbjerg, der står noteret for 112 superligakampe for AaB, kan både begå sig i midterforsvarer og som venstre back.

- Han har en rigtig god venstrefod, en god fart og vi tror fuldt og fast på, at han kan spille en stor rolle på vores hold,” siger Vendsyssels sportsdirektør, Ole Nielsen om lejemålet.

Spilleren selv erkender, at det bliver svært at forlade AaB og Hornevej.

- AaB har i 11 år været min klub, og derfor er det selvfølgelig også en svær beslutning at tage afsked med noget, man holder så meget af. Men lige nu giver det mening for alle parter, at jeg prøver noget andet, siger Jakob Blåbjerg i pressemeddelelsen.