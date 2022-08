AaB sender forsvarsspiller til Norge

FODBOLD:På transfervinduets sidste dag har AaB trimmet truppens antal af forsvarsspillere.

Klubben har sendt Anders Hagelskjær til Norge og klubben Sarpsborg 08 FF for resten af 2022.

- Anders havde en god første sæson hos os, mens han indtil videre ikke har fået så meget spilletid i denne sæson. Derfor har vi efterkommet Anders’ ønske om at blive udlejet, og så vurderer vi tingene igen om nogle måneder, siger sportschef Inge André Olsen i en pressemeddelelse.

For Anders Hagelskjær er skiftet en mulighed for mere fast spilletid, end det har været på det seneste i Aalborg.

- I første omgang er der jo ikke tale om et farvel, men et på gensyn, og jeg ser frem til at komme til et sted, hvor jeg kan fortsætte min udvikling og forhåbentlig gøre en forskel, siger forsvarsspilleren.

Hagelskjær kom til AaB i sommeren 2021 på en fri transfer fra Silkeborg og har efterfølgende spillet 34 officielle kampe og scoret tre mål.

Allerede søndag kan han få debut i Norge, når Sarpsborg hjemme møder Hamarkameraterne.