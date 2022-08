AaB sendte lillesøster ud af landspokalen

FODBOLD:Der var et af de helt nære lokalopgør i dansk kvindefodbold, da AaB onsdag gæstede Vejgaard Boldspilklub i Gjensidige Kvindepokalens første runde. Sidste sæsons nedrykkere fra Kvindeligaen havde således en af de absolut korteste udebaneture som muligt.

Her gik 1. divisionskvinderne fra AaB sikkert videre mod det lokale jyllandsseriehold.

Vejgaard B - AaB 1-6 (1-2) Fodbold, kvinder, Gjensidige Kvindepokalen, første runde

Mål: 0-1 Camilla Rishøj (7. minut), 1-1 Mathilde Jakobsen (21. minut), 1-2 Emma Nøddelund (30. minut), 1-3 Saira Posada Garetta (47. minut), 1-4 Camilla Rishøj (58. minut), 1-5 Saira Posada Garetta (60. minut), 1-6 Emma Nøddelund (83. minut)

VB (4-3-3): Sofie Lindberg - Isabella Larsen, Karina Lissova, Laura Eske Rasmussen, Annika Lærke Janik - Alberte Grankvist, Emma Eskerod, Mathilde Jakobsen - Emilie Haugaard, Isabella Larsen, Signe Nielsen

AaB (4-4-1-1): Maja Holm Baun - Annasofie Søgaard Frederiksen, Emma Nøddelund, Nanna Birgitte Nørlem, Cecilie Fuglsang- Cille Holst, Karoline Marie Petersen, Ellen Mitchell, Elisabeth Skall - Camilla Rishøj - Saira Posada Garetta VIS MERE

De gæstende favoritter kom også foran kort inde i opgøret. Efter syv minutter kom Camilla Rishøj nemlig til en friløber, som Vejgaard-keeper Sofie Lindberg løb ud i. Den løse bold efter duellen endte dog på ny ved AaB-spilleren, der gjorde det til 1-0 til gæsterne.

Efter 20 minutters spil kom Vejgaard til et godt frisparksforsøg, som anfører Emma Eskerod udfordrede AaB på. Det endte i et hjørnespark, der efterfølgende blev dømt straffespark ved. Fra pletten sørgede Mathilde Jakobsen for et hårdt og yderligt skud, som trods en handske på bolden gik fint ind.

AaB kom dog foran igen efter en halv time, da Emma Nøddelund med et velplaceret hovedstød efter et hjørnespark sendte gæsterne tilbage på sejrskurs. I starten af anden halvleg blev føringen udbygget, da spidsangriberen Saira Posada Garetta udnyttede et straffespark til at bringe AaB på 3-1.

Der skulle ikke gå ti minutter, før et tredje straffespark i kampen blev fløjtet, efter endnu en AaB-spiller blev nedlagt. Denne gang tog Camilla Rishøj sig succesfuldt af det efter at have truffet straffesparket. Få minutter senere scorede Saira Posada Garetta sit andet mål i kampen, da AaB fik frit spil i Vejgaard-feltet.

Mod kampens afslutning var AaB's Emma Nøddelund igen på plads i feltet efter et hjørnespark. Der skulle dog flere indlæg til, før bolden endte ved hende, men anføreren gjorde det resolut til 6-1 på endnu et hovedstød.

Vejgaard - AaB 10. august 2022