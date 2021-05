AaB siger farvel til angriber her og nu

FODBOLD:Angriberen Timothé Nkada er færdig i superligaklubben AaB.

Franskmanden, der for knap et år siden blev lejet i Stade de Reims, fik aldrig noget gennembrud hos aalborgenserne, og det tager parterne nu konsekvenserne af. Han rejser tilbage til den franske klub en måned før tid,

- Timothé har ikke fået mange minutter på banen for os i dette forår, og med udsigt til heller ikke at komme på banen i de resterende kampe i sæsonen har vi sammen vurderet, at det vil give mest mening for ham allerede nu at returnere til Stade de Reims, så han kan få så godt et afsæt som muligt i sin klub før den kommende sæson, siger AaB's sportschef Inge André Olsen.

AaB understreger, at Timothé Nkada trods den begrænsede spilletid har forholdt sig professionel og været en god fyr at have i truppen.

- Jeg har været glad for at være i AaB, hvor jeg har mødt nogle gode mennesker og holdkammerater, som jeg vil fastholde kontakten med. Nu er det tid til, at jeg skal videre fra klubben og kigge fremad, siger Timothé Nkada.

Han fik 13 officielle kampe for AaB men blot ni minutters optræden her i foråret.