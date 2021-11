AaB siger farvel til sportschef

FODBOLD:Det blev aldrig et lykkeligt ægteskab mellem AaB og sportschef Regin Iversen. Han kom til klubben i februar efter at have været en del af FC Thy-Thisted Q's himmelflugt. Helt så godt kom det ikke til at gå for Iversen i Aalborg.

Nu står det nemlig klart, at han er fortid i AaB.

Klubben har på sin Facebook-side meldt ud, at man har valgt at stoppe samarbejdet med øjeblikkelig virkning.

Det er en beslutning, som Regin Iversen modtog for et par dage siden, så da Nordjyske taler med ham, har han haft tid til at fordøje meldingen og den bratte afslutning på det, der blev et kort samarbejde.

- Jeg blev hentet til klubben af Pia Nielsen, og det var med baggrund i en klart defineret strategi. Det har nu vist sig, at den strategi ikke er den samme længere. Bestyrelsen og jeg har forskellige opfattelser af, hvordan man kan komme videre, og derfor er det nok meget naturligt, at det ender, som det gør, siger Regin Iversen.

Den nu tidligere sportschef i AaB's kvindeafdeling var ikke helt klar over, hvor man stod rent strategisk indtil for et par uger siden, da et møde med bestyrelsen gjorde det klart, at de to parter ønskede to forskellige retning er for det videre arbejde i AaB.

- Da det gik op for mig, at vi ikke helt havde den samme opfattelse af tingene, så må jeg bare sige, at det ikke gav mening at fortsætte samarbejdet. Og samtidig respekterer jeg en bestyrelses ret til at træffe det valg, som man nu har gjort. Det er spillets regler, siger Regin Iversen.

Han understreger, at han på ingen måde er bitter eller fortryder, at han i begyndelsen af året foretog det forbudte skifte fra FC Thy-Thisted Q til AaB.

- Jeg har nydt min tid i klubben. Jeg har mødt så mange dedikerede mennesker, så jeg fortryder intet. Det skulle kun være, at jeg ikke stod mere fast i sommerens transfervindue, hvor jeg endte med at lade mig nøje med nogle af de beslutninger, der blev truffet, siger Regin Iversen.

- Man skal heller ikke være i tvivl om, at jeg om noget ønsker, at AaB også spiller i ligaen, når denne sæson er forbi, for der er mange gode mennesker i klubben, der fortjener at spille i den bedste række.

Direktør i AaB's kvindeafdeling Kjeld Simonsen fortæller til Nordjyske, at man er meget tæt på at have en løsning på plads.

- Der er tale om et nyt koncept, og jeg håber, at vi meget snart kan præsentere det, siger Kjeld Simonsen.