AaB siger farvel til Tengstedt

AaB har de seneste måneder forsøgt at få en kontrakt i stand med Søren Tengstedt, men det er ikke lykkedes og derfor forlader den unge angriber klubben, når hans nuværende kontrakt udløber 31. juli.

- Vi ser et potentiale i Søren, og ville gerne have haft ham med videre, og derfor er vi selvfølgelig også ærgerlige over hans valg, men det må vi respektere, og Søren ønskes fra vores side al mulig held og lykke i fremtiden, skriver sportschef Inge André Olsen i en pressemeddelelse.

Sidste sommer blev Søren Tengstedt rykket op i Superligatruppen fra AaB Talent, og i de femten officielle kampe, han har spillet, har han i glimt vist eksempler på sit talent og kvitteret med to mål.

Men nu er han altså klar til at rejse videre.

- For mig handler det udelukkende om, at jeg gerne vil prøve noget nyt, og derfor har jeg valgt at finde en anden klub fra den kommende sæson, men jeg vil gerne takke alle i AaB for mine syv år i klubben, skriver Søren Tengstedt i pressemeddelelsen.

Søren Tengstedt har spillet for Nibe Boldklub og Aalborg Freja, inden han kom til AaB.