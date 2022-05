AaB-skæbne er i rivalers hænder: - Det bliver eneste gang, vi håber på dem

FODBOLD:AaB blev statister i FC Københavns fest, da københavnerne søndag aften endegyldigt sikrede sig det danske mesterskab med en overlegen 3-0-sejr.

For AaB var der til gengæld ikke meget at fejre, for med søndagens afklapsning sluttede nordjyderne mesterskabsspillet med seks nederlag i de sidste syv gange og en femteplads i den endelige stilling.

- Jeg står med en lortefornemmelse, men det er ikke kun på grund af i dag. Den her kamp blev, som den blev, men det var jo ikke i dag, at vi skulle have reddet det, konstaterer AaB-træner Lars Friis, der dog langt fra var tilfreds med præstationen i Parken.

- Vi var ikke i nærheden af noget. Vi virkede stressede og manglede kvalitet på bolden. Nøglen til at få noget med herfra var at være gode på bolden, og vi så også, at vi kom til noget i de bittesmå perioder, hvor vi satte noget sammen. Men vi kom til for lidt, og det var, fordi vi ikke var gode nok på bolden, siger Lars Friis.

Det blev dyrt, fordi AaB også er for nemme at score imod. FC Københavns mål søndag var det 16., 17. og 18., som AaB har indkasseret i de seneste syv kampe.

- Vi har lukket alt for mange mål ind, og måden, vi har indkasseret dem på, er heller ikke acceptabelt på det her niveau. Det har været alt for nemt at score mod os, og vi må hjem og kigge på, hvad vi skal gøre anderledes, for tidligere synes jeg, at vores styrke har været, at vi har været rigtig solide defensivt, siger målmand Jacob Rinne.

Med de mange indkasserede mål er sæsonen også endt med et utilfredsstillende facit, for AaB havde sat næsen op efter mere end en femteplads.

- Jeg er meget skuffet. Vi havde arbejdet os op til at kunne opnå noget mere, så det er skuffende, at det ender her, siger Lars Friis.

Sæsonen er dog ikke nødvendigvis forbi for AaB. Vinder FC Midtjylland på torsdag pokalfinalen mod OB, skal AaB i næste weekend møde Viborg på hjemmebane i en kamp om en billet til kvalifikationen til næste sæsons Conference League.

- Vi skal se kampen sammen, og det bliver nok den eneste gang, at vi håber, at FC Midtjylland vinder en fodboldkamp, siger Jacob Rinne.

Lars Friis regner med, at han skal have sine tropper i kamp igen.

- Nu skal vi have behandlet de skader, vi har og få genskabt noget energi, og på onsdag begynder vi så for alvor at se frem mod kampen. Vi må se, om den så skal spilles, men det regner jeg med, for jeg går ud fra, at Midtjylland er interesseret i at vinde pokalen.

- I så fald får vi en god mulighed for at komme ud i Europa, og det vil betyde rigtig meget. Igen er jeg bare nødt til at rose den opbakning, vi får. De står der bare igen og igen, og der er ikke noget, jeg ønsker mere end at give dem en tur ud i Europa, siger Lars Friis.