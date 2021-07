AaB skifter ud i trænerstaben

FODBOLD:Efter omtrent 19 år som fysisk træner i AaB – de seneste fire år i en fuldtidsstilling – har Ashley Tootle valgt at stoppe, hvilket sker senere på måneden.

I stedet tiltræder spanske Javier Agenjo Durán, der senest har haft et tilsvarende job i UD Almería og forinden har varetaget rollen i de tyrkiske klubber Fenerbahce og Antalyaspor oplyser AaB i en pressemeddelelse.

33-årige Javier Durán har haft første arbejdsdag i AaB mandag, og i den kommende periode vil der foregå en overdragelse af opgaverne fra Ashley Tootle.

- Både som person og rent fagligt har vi været særdeles glade for Ashley i AaB, og derfor var det også med ærgrelse, at vi i foråret modtog hans opsigelse, siger AaB's sportschef Inge André Olsen.

- Ashley indvilligede dog i at fortsætte i jobbet, indtil vi havde en afløser på plads, og da det nu er tilfældet, så er det aftalt, at Ashley stopper inden for de næste par uger, fortæller Inge André Olsen.

- Vi vil gerne takke Ashley for en kæmpe indsats og ønske ham al mulig held og lykke fremover. Samtidig glæder vi os over, at vi med hjælp fra Martí (Cifuentes, AaB’s cheftræner, red.) har haft held med at tiltrække en dygtig person som Javier Durán, der kommer til AaB med både erfaring og faglighed fra øverste hylde, siger Inge André Olsen.

61-årige Ashley Tootle bestred i perioden 2000-2015 rollen som fysisk træner i AaB, men det var først, da han i sommeren 2017 vendte tilbage til klubben, at han overgik til en fuldtidsstilling. I den mellemliggende periode var Tootle et smut forbi Hobro, inden han vendte hjem igen.

- Tiden i AaB har budt på mange uforglemmelige oplevelser, og jeg har været heldig gennem tiden at arbejde sammen med en masse gode mennesker både i form af spillere, kollegaer i trænerstaben og folk i administrationen, lyder det fra Ashley Tootle.

- I en periode havde jeg gået og tænkt over, om tiden ikke var den rette til at give stafetten videre i AaB-regi, og da først overvejelserne var blevet til en beslutning, så har jeg også kunnet mærke, at det er det rigtige, siger den snart forhenværende AaB-træner.

AaB siger behørigt farvel til Ashley Tootle i forbindelse med den første hjemmekamp i den nye sæson - den 24. juli mod FC Midtjylland.