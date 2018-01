AaB skød 2018 i gang

FODBOLD: AaB’s superligatrup i fodbold tog fredag hul på træningen frem mod forårssæsonen, der begynder allerede 10. februar. Det skete med den traditionelle test af konditionen - den såkaldte bip-test - hvor Rasmus Thellufsen udmærkede sig ved at løbe holdkammeraterne sønder og sammen.

Det var dog en noget decimeret trup, der skød nytåret ind i AaB. Målmand Jacob Rinne er optaget af det svenske ligalandshold, Edison Flores’ fly nåede ikke frem - og endelig lå Rasmus Würtz og Jannik Pohl hjemme i sygesengen.

Der var dog alligevel et nyt ansigt på banen i skikkelse af Wessam Abou Ali, der med ni scoringer er topscorer for AaB i U19 Ligaen.

- Det er tanken, at han skal træne med superligaholdet fremover. Som udgangspunkt skal han spille videre for U19-holdet, men omvendt skal han selvfølgelig have chancen på superligaholdet, hvis han er god nok, siger Allan Gaarde.