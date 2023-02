AaB skriver med norsk amatør

AALBORG:Han kom til Nordjylland for at læse til fysioterapeut og har siden imponeret i AaB, hvor han har optrådt på klubbens danmarksseriehold. Nu er 24-årige Jonas Skulstad blevet superligaspiller i Aalborg.

Den norske midtstopper har nemlig fået en kontrakt på to år med AaB. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Gennem det seneste halve år har han fra tid til anden trænet med superligatruppen, og gennem den seneste uge har han været en del af mandskabet, som er på træningslejr i Spanien. Mandag startede han således inde for AaB i træningslejrens sidste testkamp mod norske Sogndal.

- I fodboldverdenen sker det vel i dag meget sjældent, at en spiller går fra en klubs Danmarksseriehold til samme klubs Superligatrup, så i den forbindelse skal der lyde en cadeau til setuppet omkring vores Danmarksseriehold i AaB, hvor Jonas har vist sig frem i første omgang, udtaler administrerende direktør i AaB, Thomas Bælum.



- Jonas er fysisk stærk, har et godt hovedspil og et fint venstreben og er spilintelligent, og så er han meget verbal, når han er på banen, og nu bliver det spændende at følge ham i den fortsatte udvikling, siger han.



Jonas Skulstad har fået sin fodboldopdragelse i Egersunds I.K. og den norske 2. division, ligesom han har spillet collegefodbold i USA.



- Siden jeg for halvandet år siden begyndte på Danmarksserieholdet i AaB af 1885, har jeg haft fornemmelsen af, at jeg godt kunne nå et højere niveau, men at næste skridt skulle være Superligaen, og at det skulle gå så hurtigt, havde jeg ikke forventet. Så det er enormt fedt, og jeg glæder mig til at kunne vise mit værd, fortsætte med at videreudvikle mig og gribe chancen, når jeg får den, lyder det fra Jonas Skulstad.



Jonas Skulstad vil optræde med nummer 24 for AaB og har kontrakt indtil 31. december 2024.