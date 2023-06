AaB fyrer direktør

AALBORG:AaB's bestyrelsesformand Niels David Nielsen varslede i kølvandet på nedrykningen fra Superligaen, at AaB skulle spare lønkroner, men det var først og fremmest spillertruppen, der skulle skæres til.

Det bliver dog ikke kun på banen, at AaB skal tilpasse sig en ny hverdag på dansk fodbolds næsthøjeste niveau. Det bliver også tilfældet på direktionsgangen.

Den plan er nu blevet sat i værk. Første skridt er en fyring på en af organisationens mere profilerede poster. For et par dage siden landede der en fyreseddel på Jesper Elkjærs skrivebord.

Han har haft titel af kommerciel direktør i AaB, men han er altså fortid i AaB nu.

Ifølge Nordjyskes oplysninger er der tale om en decideret fyring af Jesper Elkjær, og det er en fyring, der sker som et led i en sparerunde.

Jesper Elkjær begyndte som kommerciel direktør i AaB den 1. januar 2020, da han kom fra en tilsvarende stilling i AGF, og siden har AaB oplevet fremgang i indtægterne fra sponsorer og i de såkaldte matchday-indtægter. Det har i sidste ende ikke været nok for AaB's bestyrelse, der har valgt at prikke Jesper Elkjær.

Nordjyske har været i kontakt med Jesper Elkjær, der bekræfter fyringen, og den administrerende direktør Jesper Dalum, som kort forklarer baggrunden for opsigelsen af Jesper Elkjær.

- Der er udelukkende tale om en besparelse. Der er sådan set ikke andre årsager til, at vi siger farvel til Jesper Elkjær. Det siger sig selv, at vi skal finde nogle steder at spare, forklarer Jesper Dalum.

Dermed bliver stillingen som kommerciel direktør i AaB heller ikke genbesat, men man skal ikke forvente et blodbad på AaB's administrationsgang.

- Det er vores ambition at køre klubben videre på minimum samme niveau, men vi har nogle udfordringer på omkostningssiden, og det skal vi have rettet til, siger Jesper Dalum.

Degraderingen til 1. division kommer til at få store økonomiske konsekvenser for AaB, der har nedjusteret forventningerne til dette års resultat, så man i stedet for et underskud på mellem 10 og 20 millioner kroner nu forventer et minus i størrelsesordenen 35 til 45 millioner kroner.