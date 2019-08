AaB-slider har de negative briller på

FODBOLD: Der er ikke mange spillere på AaB's superligahold, der deler vandene blandt klubbens fans som Frederik Børsting.

Han bidrager som regel med masser af energi og fysik i kampene, men samtidig er fejlprocenten på afleveringer og offensive aktioner ofte høj, og det afføder en del kritik.

I den nyeste udgave af NORDJYSKE Mediers fodboldpodcast erkender den 24-årige midtbanespiller, at det er netop er pasningspillet og spillet i de små rum på banen, han arbejder mest med på træningsbanen og generelt er meget selvkritisk overfor sine præstationer.

- Selv i gode kampe tager jeg tit de negative briller på, fordi der altid er noget, der kan gøres bedre og så mange vanvittig gode kampe, har der jo heller ikke været, hvis vi skal være lidt hårde. Der har da været et par stykker, så har der været en masse midt i mellem, og så har der da også været nogle lortekampe, lyder det fra Frederik Børsting i Ripodsten, hvor han også fortæller, at han har lært at leve med kritikken fra omgivelserne.

- Nu har jeg jo været i truppen fire-fem år efterhånden, og det startede jo rigtig godt, som det gør med de fleste unge, og så rammer hverdagen hurtigt. Så nu har jeg levet i fire år med mere kritik end ros, så jeg tager den kritik der kommer og samtidig rosen fra dem jeg ved, det skal komme fra, lyder det fra Frederik Børsting, der er noteret for 152 kampe og 18 mål i AaB-trøjen.

Han har i Ripodsten selskab af Vendsyssels FF's målmand Nicolai Flø, som blandt andet kommer ind på den turbulente tid som klubben har været igennem med nedrykning, trænerskifte mm.

Sidste mand i panelet er NORDJYSKEs sportsredaktør Claus Jensen. Ripodsten kan høres i iTunes, Soundcloud mv.