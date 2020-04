AaB slipper tøjlerne: Sender superligaspillerne hjem

FODBOLD:AaB slap onsdag tøjlerne på superligatruppen, der er blevet hjemsendt på ubestemt tid. Dermed får klubben mulighed for at få andel i regeringens lønkompensationsordning.

De seneste tre uger har spillerne trænet selvstændigt men løbende været i dialog med og modtaget retningslinjer fra fysisk træner Ashley Tootle.

- Vi har vurderet, at det hverken giver mening nok rent sportsligt eller ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv at lade vores spillere træne i de ganske vist tilladte grupper af otte spillere, hvorfor vi i stedet indtil videre har valgt at sende dem hjem, siger direktør Thomas Bælum i en pressemeddelelse.

- Vi ved, at spillerne har en god grundform, og at de også vil holde den ved lige i de kommende uger, men vi har selvfølgelig ikke længere krav på det. Det er op til den enkelte at være disciplineret omkring den del, og det har vi fuld tiltro til, uddyber Thomas Bælum.

Direktøren understreger samtidig, at den vigtigste udfordring lige nu er sammen med den øvrige befolkning at få bremset coronasmitten, så vi alle hurtigst muligt kan vende tilbage til hverdagen.

Spillerne vil i den hjemsendte periode - med støtte fra regeringens trepartsordning - få udbetalt fuld løn, og de kan kaldes tilbage med dags varsel, når situationen omkring coronavirus og anvisningerne fra myndighederne ændrer sig til det bedre.