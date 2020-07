AaB sluttede med manér og obstruerede mestrenes guldfest

FODBOLD:AaB sluttede søndag aften superligasæsonen af med manér, da det blev til en 2-1-sejr ude over mestrene fra FC Midtjylland.

Midtjyderne har for længst sikret sig det danske mesterskab og havde inviteret til storstilet guldfest på MCH Arena.

AaB kom tilmed til Herning uden de skadede Lucas Andersen, Frederik Børsting, Jakob Ahlmann, Iver Fossum og Magnus Christensen, men havde alligevel ikke i sinde at agere statister og sikrede sig sejren på scoringer af Tom van Weert og Patrick Olsen i første halvleg.

AaB var nærgående for første gang allerede i kampens første minut, da en bolderobring højt oppe på FC Midtjyllands banehalvdel gav en fin skudchance til Patrick Olsen, der dog måtte se sit forsøg blive reddet af FC Midtjylland-målmand Jesper Hansen.

En endnu større chance fik Oliver Klitten i det 14 minut efter fornemt forarbejde fra Tom van Weert. AaB's hollænder tørrede Alexander Scholz, inden han lagde bolden til rette for Klitten, der dog afsluttede svagt og lige på Jesper Hansen.

Efter 18 minutter fik AaB dog sit føringsmål efter en ren foræring fra FC Midtjylland.

Awer Mabil forsøgte at spille bolden tilbage til sin målmand, men tilbagelægningen blev for kort, så bolden blev i stedet opsnappet af Tom van Weert, der rundede Jesper Hansen og sparkede bolden ind i det tomme mål.

Tre minutter senere fordoblede AaB så også føringen. Oliver Klitten stod for forarbejdet i venstre side, og hans flade indlæg havde Patrick Olsen ikke nogen problemer med at omsætte til et mål.

Med 10 minutter tilbage af første halvleg var gæsterne tæt på endnu en scoring.

Et frispark fra Patrick Olsen blev forlænget af FC Midtjyllands Alexander Scholz, og det gav en stor chance til Rasmus Thelander ved bagerste stolpe, men han sparkede bolden et godt stykke over mål.

FC Midtjylland kom dog bedre med, som første halvleg skred frem, og syv minutter før pausen burde hjemmeholdet også have reduceret, men Jacob Rinne diskede op med en stor redning på Sory Kabas hovedstød.

Otte minutter efter pausen fik FC Midtjylland dog fornyet håb om et comeback. Sory Kaba blev nedlagt i straffesparksfeltet af Rasmus Thelander, og Evander udnyttede det følgende straffespark til sikkert at reducere til 1-2.

Herefter pressede hjemmeholdet godt på, men den næste helt store chance tilfaldt alligevel AaB 20 minutter før tid.

Kasper Kusk fik flot dirigeret bolden videre til Jeppe Pedersen, der i helt fri position tæt under mål burde have scoret, men det forhindrede Jesper Hansen med en stor redning.

Kort før tid fik Kasper Kusk også en udmærket mulighed efter en omstilling, men hans afslutning sneg sig snert forbi mål. Det ændrede dog ikke på, at AaB tog alle tre point med hjem til Aalborg.