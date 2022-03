AaB-spiller forlader superligaklubben før tid

FODBOLD:AaB's spillere hilste onsdag formiddag for første gang på superligaklubbens nye cheftræner, Lars Friis, da han han havde første arbejdsdag i jobbet.

Træningen foregår på kunststofbanen i Gistrup, men her er universalspilleren Frederik Børsting ikke til stede. Ifølge Nordjyskes oplysninger skyldes fraværet, at hans skifte til den norske klub SK Brann er blevet fremrykket.

AaB og klubben fra den næstbedste norske række skulle være nået til enighed om et øjeblikkeligt skifte, der sikrer superligaklubben en milliontransfer - i stedet for den transferfrie overgang, som den 27-årige spiller oprindeligt stod til at foretage til sommer.

Frederik Børsting nåede 208 superligakampe for AaB med 17 scoringer til følge.