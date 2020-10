AaB-spiller har brækket hånden

FODBOLD:AaB-træner Jacob Friis må se bort fra Magnus Christensen i den kommende tid. Den 23-årige midtbanespiller har brækket hånden og fået den lagt i gips.

Uheldet skete i reservekampen mod Randers FC i tirsdags, hvor Magnus Christensen faldt uheldigt ned og fik hånden ind under sig.

Skaden betyder, at midtbanespilleren som minimum er uaktuel til superligaholdet i nogle uger, og det er yderligere et tilbageslag for vendelboen, der senest måtte lide den tort at blive sorteret fra til truppen mod FC København i Parken.

Udover Magnus Christensen er midtbanekollegaen Robert Kakeeto også på skadeslisten i superligaklubben, da han fortsat kæmper med efterveerne af skinnebensbetændelse.

AaB spiller næste gang i Superligaen på mandag kl. 19.00, hvor oprykkerne Vejle gæster Aalborg Portland Park.