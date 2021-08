AaB-spiller har imponeret cheftræner, men der har været for mange bumps på vejen

FODBOLD:I fraværet af en småskadet Jakob Ahlmann har Frederik Børsting med stor succes spillet venstre wingback hos AaB i de seneste to superligakampe. Den 26-årige allround-spiller måtte dog udgå allerede efter 64 minutters spil af aalborgensernes seneste opgør mod AGF.

- Børsting har nogle smerter i foden, og derfor har han ikke trænet med siden søndagens kamp. Det er en mindre skade, men vi må se, hvornår vores medicinske stab giver ham grønt lys til at træne med igen. Der er ikke noget afgjort i forhold til hans deltagelse i kampen mod Vejle på mandag, siger cheftræner Martí Cifuentes.

Spanieren fortæller, at han har haft et godt øje til Frederik Børsting i sæsonoptakten og er meget tilfreds med hans niveau.

Frederik Børsting var involveret i AaB's første scoring mod AGF i søndags, som han her jubler over. Foto: Martin Damgård

- Det er en skam, at han nu må sidde ude, for han leveret nogle rigtig gode indsatser, og han har generelt holdt et højt niveau i hele opstarten. Han havde også været med fra start i premierekampen i Parken mod FCK, hvis ikke han havde haft et mindre muskelproblem.

- Derfor er jeg også glad for at se hans seneste fine præstationer, når man tager i betragtning, at han faktisk har haft nogle skadesbumps på vejen, siger AaB’s cheftræner.

Selvom Frederik Børsting har efterlyst noget stabilitet i forhold til sin position på holdet, er Martí Cifuentes vild med spillerens alsidighed.

Frederik Børsting kom tidligt på banen i udekampen mod Silkeborg, da Jakob Ahlmann blev skadet. Foto: Martel Andersen

- En af hans styrker er, at han kan spille mange forskellige positioner. Ser man på den måde, vi har spillet på det seneste, er wingback-positionen dog nok der, hvor jeg ser hans evner komme bedst til udtryk, siger AaB-træneren.

Skulle Frederik Børsting ikke blive klar til kampen i Vejle på mandag, kan cheftræneren til gengæld glæde sig over, at Jakob Ahlmann virker helt klar igen.

- Han har det meget bedre nu og træner fuldt ud med, og det er styrken ved at have en stærk trup. Vi føler, at vi uden problemer kan vælge en anden spiller, som også kan levere varen, siger Cifuentes.

