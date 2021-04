AaB-spiller om uventet chance: Voldsomt syn og lettet over ikke at blive skurk

FODBOLD:Han har været parkeret på et sidespor hele AaB's superligasæson, men i mandagens 3-2-sejr over SønderjyskE dukkede midtbanespilleren Magnus Christensen op til overfladen.

For første gang i sæsonen var han valgt til startopstillingen, og det kom da også som et positivt chok for vendelboen.

- Det var voldsomt, for det er lang tid siden, jeg har set mit navn i startopstillingen. Det har været frustrerende for mig, men jeg har forsøgt at gøre alt, hvad jeg kunne for at stå knivskarpt, når chancen kom. Det synes jeg, jeg lykkes ganske fint med, siger Magnus Christensen om mandagens kamp.

Kampen startede ellers skidt for midtbanespilleren, for SønderjyskE blev tildelt et straffespark, efter at bolden havde ramt hans hånd.

- Jeg er ret sikker på, at bolden ramte mig i lyskenområdet og derefter strøg op på min arm, som jeg synes, jeg havde i en rimelig naturlig position. Derfor føltes det godt nok som meget hårdt dømt, men jeg er bare glad for, at det ikke kostede holdet point, siger midtbanespilleren.

Det var første gang i sæsonen, at AaB kom bagud i en kamp - men alligevel vandt.

- Udligningen i slutningen af første halvleg gjorde, at vi gik til pause med en helt anden fornemmelse. Siden stod vi virkelig sammen og leverede en mandfolkepræstation i anden halvleg, siger Magnus Christensen.

AaB er nu 11 point foran Lyngby under nedrykningsstregen, men de kongeblå spiller dog først mandag aften deres første kamp i kvalifikationsspillet.

- Sejren giver os da lidt ro på, for Lyngby kommer buldrende bagfra, og dem har vi respekt for, siger AaB-spilleren.

Netop Lyngby venter på udebane for AaB mandag 12. april.