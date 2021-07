AaB-spiller på prøve hos Jammerbugt: - Vi skal have evalueret, om han er noget for os

FODBOLD:Denne skribent skulle lige have gentaget navnet, da han første gang fik at vide, at AaB-spilleren Vladimir Prijovic figurerede i Jammerbugts startopstilling i lørdagens testkamp mod Hobro.

Men den var nu god nok. Serberen spillede kampens første 45 minutter, hvor han efterlod et fint indtryk. Det var ikke mange dueller, han ikke vandt, og tilmed standsede han flere potentielt farlige Hobro-angreb.

Prijovic er ellers udset til at hjælpe med at få AaB's nye angriber, serbiske Milan Mankaric, på plads i Aalborg. De taler samme modersmål, og det ville formentlig gøre det noget nemmere at forstå diverse instrukser, såfremt de begge deltog i træningerne.

Jammerbugt-manager Bo Zinck fortæller efter lørdagens kamp, at Prijovic' prøveophold skyldes, at klubben har svært ved at få en handel på plads på lige netop den position.

- Vi fik lov til at se ham an i en halvleg, og så må vi lige se videoen igennem og få evalueret, om han er noget for os, fortæller Bo Zinck.

Såfremt Prijovic i den kommende sæson skal tørne ud for Jammerbugt, vil han på lørdag skulle spille mod Hvidovre og ikke FC Midtjylland, som AaB møder på hjemmebane.