AaB-spiller skal kæmpe for EM-billet med U21-landsholdet

FODBOLD:Når det danske U21-landshold de kommende kampe skal spille for en billet til EM, er der aalborgensisk isæt på holdet.

Mathias Ross er nemlig med i U21-landsholdstruppen, der 4. juni møder Kasakhstan i den første af tre kampe for billetten til EM. Den 21-årige midtstopper får dermed mulighed for at udbygge sit landsholds-cv, der i forvejen indeholder to kampe for U21-landsholdet og yderligere 30 ungdomslandsholdskampe.

Belgien er allerede kvalificeret som puljevinder, så Danmark skal spille sig til pladsen som bedste toer på tværs af puljerne for at sikre en EM-plads.

På det danske A-landshold er den tidligere AaB-back, Joakim Mæhle fra Atalanta, igen med i bruttotruppen, når danskerne skal spille Nations League i starten af juni.