AaB-spiller havde sagt farvel - men han er stadig i klubben

AALBORG:AaB har fået ryddet godt op i den lidt for store trup, der mødte ind efter sommerferien. Marco Ramkilde, Anosike Ementa, Milan Makaric og Marcus Hannesbo har alle fundet andre græsgange. Senest er Theo Sander blevet solgt til FC København i en opsigtsvækkende handel.

Det betyder, at den udgående trafik mere eller mindre kan være forbi denne sommer. Der er dog fortsat en enkelt spiller, der ser ud til at være på vej videre i dette transfervindue. Faktisk var han så godt som ude af døren, men så ombestemte han sig.

Hovedpersonen er Andreas Poulsen, som ifølge kilder i AaB var på affyringsrampen til et polsk fodboldeventyr.

Śląsk Wrocław var ifølge den polske journalist Karol Bugajski så godt som enig med Andreas Poulsen. Dermed så det ud til, at han kunne blive holdkammerat med en anden tidligere AaB-spiller; Patrick Olsen.

Den udlægning underbygges fra Hornevej, hvor man ifølge Nordjyskes oplysninger havde indtrykket af, at Andreas Poulsen var på vej videre.

Han havde i hvert fald taget afsked med AaB-truppen med meldingen om, at han var på vej til Polen. Hvad der så skete fra onsdag til torsdag er et godt spørgsmål. Torsdag stod Andreas Poulsen atter på træningsbanen til en del undren for holdkammeraterne.

Sportsdirektør Ole Jan Kappmeier ønsker ikke at kommentere på det omtalte hændelsesforløb, men han vil gerne bekræfte, at Andreas Poulsen kan være på vej videre.

- Der er noget interesse for Poulsen, så det kigger vi på. Han har et godt CV, så han er interessant for mange klubber, siger Ole Jan Kappmeier.

Ifølge Nordjyskes oplysninger er det planen, at Andreas Poulsen skal videre, hvilket træningskampene har været et klart vidnesbyrd om. Andreas Poulsen har trods fysisk klarmelding ikke været omklædt til en eneste af de tre træningskampe.

Med de mange udgående transaktioner er der efterhånden plads til indgående trafik.

- Truppen er lige nu lidt tynd i forhold til antal, men vi har samtidig en trup, vi tror meget på, så vi har ikke travlt med at hente noget nyt ind. Vi kigger på markedet og de muligheder, vi har, siger Ole Jan Kappmeier, der dog understreger, at særligt én position kalder på en tilgang.

- Vi skal have en tredje keeper ind i truppen. Det nytter ikke noget, at vi kun har to keepere i truppen. Så vil vi være for sårbare, hvis vi får en skade på en af de to keepere, siger Ole Jan Kappmeier.

- Det skal være en keeper, som kan tage kampen op om at blive førstekeeper. Lige nu har vi to keepere, og Max Vartuli er en ung keeper, som vi skal udvikle, så vi skal have en mere rutineret keeper ind, siger Ole Jan Kappmeier.